Výstava s příznačným názvem OUSTECKEJ DESTILÁT představuje průřez tvorbou tří výtvarných oborů Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí ( Produktový design, Fotografie, Design oděvů). „Umprumka“, dříve věhlasná ústecká „textilka“, si v uplynulém roce připomněla 125 let od svého založení a ve Východočeské galerii v Pardubicích prezentuje to nejlepší, co její ateliéry v poslední době vydestilovaly. Přijďte ochutnat!