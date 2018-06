Způsoby percepce

Zbystřit smysly a všimnout si jen těžko postřehnutelného. Vrstvu po vrstvě odhalovat kontext prostoru, místa, doby. Cítíš ten rozdíl?

Zmiňovaní autoři a autorky zapojení do výstavního projektu byli osloveni, aby své instalace vytvořili přímo pro prostory galerie na Příhrádku. Nic ze šuplíku. Pro kurátora adrenalin i příjemná výzva. Bude to fungovat? Nebude v den vernisáže galerie zet prázdnotou? Jistě že ne! Vzájemná důvěra a vědomí správného výběru je v tomto a obdobných projektech klíčová, tak jako komunikace a produkční podpora. Radost a napětí až do poslední chvíle. Jaké to bude – je – bylo? Jsme zas na začátku: místo, čas a kontext ve své vzájemnosti. Výstava jako jednota; umělecký exkurs bezprostřední zkušenosti.

Vystavující umělci: Marita Bullmann, Michal Kindernay, Julia Gryboś, Barbora Zentková, Václav Peloušek