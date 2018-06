Sportovat se bude devět dnů od rána do večera. Těšte se i na kulturu!

Příprava devítidenní akce Sportovní park Pardubice je v plném proudu. Pořadatelé slibují osvědčenou „klasiku“ i řadu novinek. Sportovat se bude v parku Na Špici, na zámku, ale i na závodišti v den třetího kvalifikačního dostihu na Velkou pardubickou. Pojďme se na přípravy podívat z blízka!

Devět dnů plných sportu – to je Sportovní park Pardubice 2018, který se bude konat od 11. do 19. srpna v oblíbeném parku Na Špici na soutoku řek Labe a Chrudimky. Na sportovištích na vodě a na souši se představí více než 60 sportovních klubů z Pardubic a okolí. Zapojí se však i nedaleký zámek, kde se představí šermíři, šachisté i milovníci koní z jezdeckého klubu. „Zámek je do akce zapojen už druhým rokem a kromě sportovních stanovišť zde návštěvníci najdou klid a krásný výhled na zámeckých rondelech, harmonizující lekce jógy a také jedno překvapení jako připomínku 100. výročí založení naší republiky,“ přibližuje ředitel Východočeského muzea se sídlem na zámku Tomáš Libánek.

Celá akce začne zahajovacím koncertem pro rodiny s dětmi. Konat se bude ve FANzóně v parku Na Špici v pátek 10. srpna od 18 hodin a těšit se můžete na pořádnou porci zábavy od kapel Mlask a Pískomil se vrací. Vstup je zdarma. „Následující den začínáme sportovat hned od rána! Stejně jako v loňském roce budeme s parkem vstávat a usínat – ranní rozcvičky začnou v 8:15 a od devíti hodin se otevřou všechna sportoviště. Usínat s parkem budeme hned po uzavření stanovišť, tedy v 18:15, aby se nám ti, kteří přijdou v odpoledních hodinách, nerozutekli a mohli si ještě aktivně zasportovat,“ uvádí koordinátor projektu Lukáš Diepold.

Každý den bude kromě sportů připraven kulturní program. „V Olympijském parku Pardubice dostaly prostor regionální kapely v rámci Happy season stage. Zaslouží si svůj prostor pro prezentaci stejně jako sportovní kluby. Happy season tedy znovu dostane prostor každý všední den odpoledne ve FANzóně a těšte se rozličný hudební repertoár z regionu,“ uvádí manažerprojektu Pavel Stara.

Spousta výhod pro držitele hracích karet!

V pardubickém sportovním parku můžete sportovat s hrací kartou i letos v srpnu. A i tentokrát pro vás, kdo si kartu zakoupíte, máme spoustu výhod! Kromě aktivního vyzkoušení všech sportovních disciplín v rámci parku můžete s hrací kartou získat levnější vstupné na doprovodné akce, výhodněji se zaregistrovat na běhy Gladiátor City Run či Barvám neutečeš nebo získat slevu na nákup u našich partnerů.

„Držitelé hrací karty na ni budou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín - jako tradičně získají za zdolání 12 sportovních disciplín diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín naši medaili. Karta není časově omezená, můžete k nám přijít kdykoliv od 11. až do 19. srpna, procházet sportovní stanoviště a sbírat body,“ uvedl manažer akce Pavel Stara. Součástí karty je QR kód, unikátní číselný kód, klíčenka i mapa areálu parku. „Na mapě jsou vyznačena stálá i dočasná stanoviště prezentovaných sportů a díky QR kódu budeme mít přehled o aktuální návštěvnosti, letos jsou součástí karty i slevové kódy na nákup u některých našich partnerů a kódy na slevu při registraci na oblíbené běhy Gladiator Race Run a Barvám neutečeš, které se v průběhu sportovního týdne v našem městě uskuteční,“ uvedl Petr Mazánek z pořadatelské agentury Deep Vision.

S výčtem výhod stále nekončíme – s hrací kartou můžete zdarma na pardubické závodiště 18. srpna, kdy se zde poběží 3. kvalifikační dostih na velkou pardubickou, díky kartě získáte slevu „1+1“ na vstup na festival plný Ameriky Friends fest, který se bude konat 11. srpna také na dostihovém závodišti.

Pardubická radnice, hlavní partner projektu, chce rozhýbat celé město – především pak naše nejmenší. Hrací karta proto byla nabídnuta všem dětem ve městem zřizovaných základních a mateřských školkách. Každé dítě si přes školu může objednat až 4 hrací karty za zvýhodněnou cenu 30 korun a škola jim je předá v průběhu června. Stejnou, tedy zvýhodněnou nabídku dostali pro své děti také pardubičtí pořadatelé letních příměstských táborů, kteří ve sportovním parku pobudou více než tři dny.

Běžná cena hrací karty je 80 korun, v prodeji karty budou od poloviny června v pardubickém informačním centru pod Zelenou branou a v prodejnách Intersportu v Pardubicích a Hradci Králové. K dostání budou také přímo na místě v infopointu při vstupu do parku Na Špici.

Akce ve sportovním parku:

10. 8. 18:00 zahajovací koncert pro celé rodiny | park Na Špici

11. 8. Zažij město (den Služeb města Pardubic) | park Na Špici

11. 8. Friends fest (vstup s kartou 1+1 zdarma) | závodiště

12. 8. Gladiator City Run (s kartou sleva při registraci) | park Na Špici

12. 8. 20:30 Pardubice na bruslích | parkoviště u hokejové arény

16. - 19. 8. Memoriál Zbyňka Kusého (sleva 50 % na lístky) | hokejová aréna

18. 8. 13:00 Barvám neutečeš (s kartou sleva při registraci) | park Na Špici

18. 8. Festival vůní, chutí a řemesel | zámek

18. 8. 3. kvalifikace na Velkou pardubickou (vstup s kartou zdarma) | závodiště