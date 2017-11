Buddhismus v každodenním životě

Přednášku organizuje Centrum Buddhismu Diamantové cesty Olomouc, které je zároveň místem konání přednášky.

Co všechno může přinést do života pravidelná meditace, o tom ve středu 29. listopadu promluví Roman Lauš, dlouholetý praktikující a učitel buddhismu Diamantové cesty. Kdo by čekal relaxační cvičení, bude zklamán. Meditace připomíná spíš trénink než odpočinek, upozorňují buddhisté. Pravidelné úsilí se však vyplatí – kdo medituje každý den, začne prožívat svět radostněji. Po přednášce bude prostor pro vaše dotazy a také si můžete na vlastní kůži buddhistickou meditaci vyzkoušet.