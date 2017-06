Jiří Stivín

Program:

– G. B. Fontana: Sonata C dur pro zobcovou flétnu a cembalo

– G. Ph. Telemann: Sonata C dur pro zobcovou flétnu a cembalo (Adagio, Allegro, Larghetto, Vivace)

– G. Ph.Telemann: Fantasie a moll pro zobcovou flétnu solo (A tempo giusto, Presto, Moderato)

– C. Ph. E. Bach: Sonata g moll pro flétnu a cembalo (Allegro, Adagio, Allegro)

– J. Stivín: Fantasie na téma z publika pro flétny solo

– J. S. Bach: Fantasie a fuga a-moll pro cembalo

– A. Vivaldi: Koncert C dur pro flautino a cembalo (Allegro, Largo, Allegro molto)