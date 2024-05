English by speaking 19. – Animal welfare

(English below) Přijďte na ENGLISH BY SPEAKING 19. – anglický konverzační klub si povykládat na téma Animal welfare v kavárně KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc ve čtvrtek, 30. 5. 2024 od 18:00 do 19:15.

Come over to ENGLISH BY SPEAKING 19. English conversation club to have a chat about Animal welfare at KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc on THURSDAY, 30/05/2024 from 18:00 till 19:15.

TOPIC OF THE WEEK: Animal welfare

Topic description:Animals live in the wild. They are our pets as well as our food. If they live in the wilderness, there is a threat being eaten by another predatory animal. Perhaps, they may fare better in a ZOO. They are also our beloved pets. We feed them take care of them. However, is this what they actually want? Wouldn’t they be happier as free dogs smiling & running around freely? Meat comes from animals which people breed for food. They can be bred in an industrial way or at a family farm. It is said if you can slaughter animal, you have the right to eat it. Is it true or false?

There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. One person leads the discussion in each group. We discuss each question together.

I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic.

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 30. 05. 2024, THURSDAY, 18:00 – 19:15

WHERE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc