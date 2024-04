Galerijní a muzejní noc 2024

Galerijní a muzejní noc v Jeseníku se rozprostře do dvou dnů a na dvě místa.

Začneme ve čtvrtek 23. května v 17:30 hodin vernisáží interaktivní výsavy umělce Petra Válka. Malíř, ilustrátor, performer, tvůrce objektů a hudební experimentátor, původem z Loučné nad Desnou, představí v Galerii současného umění Jeseník prostřednictvím zvukové a interaktivní instalace své pohyblivé skulptury a kinetické objekty, doplněné o videa. Druhá část výstavy bude zvát návštěvníky do Válkova DIY hudebního studia plného vlastnoručně vytvořených kytar, syntezátorů a dalších hudebních nástrojů.

Vernisáž výstavy bude zárověň propojena s autorskou komentovanou prohlídkou a hudební performance. Druhý den, v pátek 24. května v 16 hodin proběhne v Galerii současného umění Jeseník s Petrem Válkem i výtvarný workshop. Galerie bude mít v tento den také prodlouženou otevírací dobu (do 20 hodin).

Program v pátek volně přechází do jesenické Vodní tvrze. Přinese inspirativní aktivity a zážitky pro všechny návštěvníky. Speciálními hosty budou paní Lucie Hlavicová a paní Eva Spilková, společně představí pásmo krátkých filmů s délkou od 3 do 7 minut s názvem Počátky kinematografie, vhodné jak pro starší, tak pro nejmenší diváky. Připravte se na povídání a interaktivní diskuze během projekce, které dodají Vašemu zážitku z filmového večera nový rozměr. Pro zájemce budou připraveny také dílny. Pro ty, kteří chtějí zakončit večer hlubším pohledem do historie, nabízíme večerní prohlídky stálé expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století, a to ve 20 a 21 hodin v prostorách sklepení Vodní tvrze.

Vstup zdarma, sále expozice muzea za polovinu.