“PĚT VĚT” deMontfort // Svoboda // Kitzbergerová // Chignier // Bárta

“PĚT VĚT” Galerie města Olomouce // slavnostní zahájení 6.3.2024 v 18:00 hodin





Sociologicko-umělecký konceptualní projekt PĚT VĚT představuje 5 výtvarných příběhů umělců, jejichž tvorba zvítězila nad nejtěžšími životními výzvami a zavála je do dalekých koutů, aby nakonec našli sami sebe.

Jsou jimi: Rosana De Montfort, Jaroslav Jerry Svoboda, Ingrid Kitzbergerová, Vincent Chignier a Radomír Bárta.

Tento koncept poukazuje na fakt, že mnozí z nás čelí rozhodnutí opustit svůj rodný domov, aby začali budovat nový úplně jinde. V poznání a výzvě začlenění se, hledáme nejen důvod naší existence, ale i způsob, jakým můžeme být jeden druhému prospěšní. PĚT VĚT je souhrnem těchto cest a pokusů podepsat se v knize existence tak, aby ti, kteří tento příběh čtou po nás pochopili, kým jsme být chtěli a kým jsme se stali.

V expozici bude zastoupena tvorba současných umělců, kteří se prezentují převážně malbou a sochou. Výběr tvorby by měl být hutný, strukturovaný a živočišný, podtrhávat aspekt rukopisu a pohybu při samém výkonu. Médium je vybráno tak, aby volba materiálu byla výrazná a výpověď skrze něj tak upřímná a emotivní. Dílo by mělo reprezentovat niternou potřebu s divákem intenzivně komunikovat, ať už skrze výběr barev, materiálů, či námětů děl.

V konceptu PĚT VĚT má funkci i prvek performance, kdy autorka projektu, Rosana de Montfort, umístí před úvodem jeden ze svých obrazů v prostorách vstupu do galerie. Vyvrcholením tohoto díla bude začlenění návštěvníka do obrazu svou vlastní barevnou čárou. Tímto autorka apeluje na fakt, že se lidé kolem nás podepíší do našeho života a jejich vliv neznamená, že ztrácíme své vlastní já, ale obohacujeme se o tento pomyslný podpis druhých zážitky, bez kterých bychom nebyli sami sebou. Zásah návštěvníků do díla autorky bude poslední větou. Obraz PĚT VĚT bude vypovídat o tom, že vytvořený obraz nebude ostatními znehodnocen, ba naopak dotvořen. První zápisy učiní spoluvystavující, prolomí tím strach ostatních zasáhnout.

“Náš život jakoby nebyl, pokud ho nesdílíme s ostatními. Naše tvorba jakoby nebyla, pokud neobohatí ostatní."

Výstavu uvede předseda UVUO, Oldřich Schnabl.

Projekt uvede jeho autorka, Rosana de Montfort.

Na projektu se podílí členové volného uměleckého sdružení MAGNUS GRADUS.

Výstavu prezentuje Unie Výtvarných umělců Olomoucka a Galerie města Olomouce.

Projekt zaštítíla firma DE MONTFORT ART Ltd. Londýn.

Výstava se koná za finančního přispění Olomouckého Kraje a Statutárního města Olomouce.

Jste srdečně zváni!