Nikola Emma Ryšavá - Kolonáda

Vernisáž 13 10 2023 18:00 Telegraph Gallery není jenom prostorem našeho hlavního výstavního sálu. Je také platformou, která tvoří program pro několik dalších pater celého domu. A tentokrát jsme se rozhodli, že na několik dní nahradí filmy v Telegraph kině výtvarné umění a uskuteční se zde krátkodobá výstava děl umělkyně Nikoly Emmy Ryšavé, která vznikla během jejího rezidenčního pobytu v Telegraphu. Nikola Emma Ryšavá (*1990) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, kde v ateliéru Lukáše Rittsteina studovala sochařství, ke kterému se dostala přes studium keramiky a designu dřevěných hraček. Tvorba Ryšavé se vyznačuje surreálnými prvky, často děsivými, ale i groteskními či emotivními antropomorfními figurami, které mnohdy provádí ve velkém měřítku. Náměty sochařských děl vychází především z vnitřního světa samotné umělkyně, jejího zájmu o psychoanalýzu, ale také z literatury. Právě snaha zachytit, co se odehrává v nitru člověka, je jedním z jejích velkých témat, stejně jako intimita a mezilidské vztahy. Pro sochařku samotnou pak představuje umělecká tvorba určitou formu terapie. Nikola Emma Ryšavá má za sebou již řadu výstav, například v industriální hale pražského Vnitroblocku. Každý rok se také zapojuje do uměleckého projektu VáclavART, jehož cílem je skrze díla umístěna do veřejného prostoru vzbuzovat kontroverzi, rozproudit diskuze o podobě Václavského náměstí, jakož i jeho oživení.

Svá díla představila Ryšává však nejen na mnoha výstavách v České republice, ale také v zahraničí, například v Itálii, Portugalsku či Austrálii. Otevírací doba výstavy je vázána na otevírací dobu Telegraph Cafe: PÁ: 8:00 – 22:00 SO: 9:00 – 22:00 NE: 9:00 – 18:00