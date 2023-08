Přerov se už připravuje na hodové veselí, které ovládne od 11. do 13. srpna celé centrum města – od Masarykova po Horní náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na kapely zvučných jmen, výstavu světoznámého fotografa, historický průvod, řemeslný jarmark, lunaparkové atrakce, hodovou mši svatou i program ve farní zahradě. Svatovavřinecké hody se v tomto pojetí slaví v Přerově už jednadvacet let.

„Program začne v pátek 11. srpna v 17 hodin dvěma akcemi – v Galerii města Přerova na Horním náměstí bude zahájena prodejní výstava fotografií Jana Saudka a na pódiu na Masarykově náměstí to ve stejný čas rozbalí přerovská kapela Arrhythmia. V 19 hodin se posluchačům představí Fleret a o dvě a půl hodin později si návštěvníci užijí koncert skupiny Citron,“ předeslal ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček. Veselo bude na hlavním náměstí i v sobotu 12. srpna, kdy v 10 hodin ráno vystoupí Šediváci, v 15 Kamelot Romana Horkého, v 17 Kameron, v 19 Ready Kirken a zlatým hřebem večera bude ve 21 hodin koncert Janka Ledeckého.

Hlavní program hodů je naplánován na neděli 13. srpna, kdy v 10 ráno zahraje na pódiu Cimbálová muzika Primáš, po jejímž koncertě projde náměstím historický průvod a v 10.30 bude následovat sváteční slovo děkana přerovské farnosti Josefa Rosenberga a prvního muže radnice Petra Vrány. Od 10 do 17 hodin se mohou návštěvníci těšit na řemeslný jarmark, který ovládne Horní náměstí – a diváci si tu mohou užít i vystoupení šermířů, dobové muziky, pouličního divadla či sokolníka. „Odpoledne se pak na Masarykově náměstí uskuteční tři koncerty – v 13 hodin to rozjede přerovský Re-Vox, v 15 hodin Maxim Turbulenc a program v 17.30 zakončí No Name,“ uvedl ředitel Macíček.

Janek Ledecký Janek Ledecký je český zpěvák, kytarista a skladatel, který po studiu na gymnáziu Sladkovského, ještě za socialismu, vystudoval Právnickou fakultu UK. Od roku 1982 hrál ve skupině Žentour. Od roku 1992 působí sólově. Hrál také...

Citron Česká hudení skupina Citron je legendou československého hard rocku a heavy metalu. Její historie, která sahá až do roku 1976 by se dala rozdělit dvě období. První érou je období blues rockového Citrónu (s dlouhým „ó“)...

Kamelot Kamelot je současná česká hudební skupina pocházející z Brna. Vznikla v roce 1982 a celou její historií ji provází zakladatel a frontman Roman Horký, který je až na výjimky autorem všech textů i hudby k písním skupiny....