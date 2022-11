Vánoční koncert Hlas Vánoc Martina Chodúra

Zpěvák Martin Chodúr svým charismatickým hlasem a osobitým projevem již řadu let oslovuje posluchače různých generací. Jeho hudební kariéra je charakteristická velkým žánrovým rozpětím, akcentem na melodii a v autorské tvorbě i důrazem na kvalitní texty. Vánoční koncert přináší posluchačům spojení zpěvákova velkého hlasu, melodických písní a sváteční atmosféry. V rámci koncertního repertoáru zazní jak autorská tvorba z aktuálního alba Tisíc a jedna noc, tak známé české i zahraniční písně, které Martin Chodúr nahrál na své album Hallelujah vánoční písně a koledy s Janáčkovou filharmonií Ostrava v roce 2018.

Mezi ty patří např. Hallelujah, Jdou zástupy věrných (Adeste Fideles Pastores), Vánoční zvon, Christmas (Baby please come home), Pán jde k nám (Oh Holy Night) nebo vánoční píseň Síla mít rád, která získala nejvyšší ocenění Platinová dvanáctka v hitparádě Českého rozhlasu v roce 2019. Koncert v délce 90 minut je doprovázen šestičlennou kapelou s obsazením těchto nástrojů (příčná flétna, dvoje klávesy, elektrická kytara, akustická kytara, baskytara, bicí,). Vánoční koncert si nenechte ujít ve středu 30. listopadu od 19 hodin ve Velkém sále Záložny.

Vstupné v předprodeji je 300 Kč, na místě 350 Kč. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru Litovel.