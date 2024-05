Šílená Indie

Jestli se někam musí jet, tak je to Indie. Neboť tady toho lze vidět a zažít až moc. Nejpozději tady člověk pozná, co je to život a co je to smrt. Naše společná a krkolomná cesta nás zavede až do dalekého prastarého a nejposvátnějšího hinduistického města Váránásí, kde u řeky Gangy tepe život přes 3000 let. Navštívíme ale také město Jaipur, ohromnou pevnost a paláce, naučíme se vázat sárí. Všude je cítit vůně indického koření a jídla.

V samotném městě Váránasí chodíme tiše, s pokorou a těsně okolo zapálených nikdy nehasnoucích pohřebních hranic, ke kterým se chodí v noci ohřívat zvířata. Ganga si žije svůj život, pere se zde prádlo a každý Hindu se musí v posvátné řece vykoupat. A obchodníci zde prodávají úplně všechno. Navečer se u řeky Gangy rozsvítí ohně, začíná úchvatná ceremonie Aarti. A každý, kdo tady je, si musí zapálit svíčku za pár rupií a vypustit ji po vodě.

Ve městě Bikaner navštívíme velbloudí festival a velbloudí závody a uchvátí nás tradiční indické tance. Další zajímavostí je pro nás chrám plný krys, které krmíme.

V nádherném starém kamenném městě Jaisalmer pobudeme několik dní. Poté se vydáme do odlehlé pouště Thar. Tamní vesničky postavené z hlíny a zdobené bílými vzory vypadají jak upečené z perníku.

Později prochodíme velmi rušné modré město Jodhpur a na závěr město Pushkar, kde budeme hledat pravé indické cikány. Navštívíme i pravou indickou svatbu, na které jsme vzácnými svatebními hosty.

Indie, to je sárí, turbany, tančící velbloudi, posvátné krysy, spousty lidí, prastará města, posvátná řeka, posvátné krávy, rituály a opice, svatí muži, život na ulici, cesta do nirvány a příběhy, které nevymyslíš.

