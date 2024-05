20. Hanácké Benátky v Litovli

Celoměstská akce pro celou rodinu, to jsou Hanácké Benátky v Litovli, které probíhají každou druhou sobotu v červnu už několik let. 8. června 2024 proběhne již 20. ročník tohoto festivalu a nebýt tornáda a koronaviru, nemusel by být vynechán ani jeden z ročníků, jelikož je u návštěvníků tento den velice oblíbený. Každým rokem se snažíme sestavit program, který by oslovil všechny věkové kategorie.

Mimo hlavní scénu na náměstí Př. Otakara, na které probíhají koncerty, je spousta zábavy také v parku Míru. Zde se zaměřujeme hlavně na nejmenší návštěvníky. Každoročně jsou připraveny nejrůznější hry a soutěže, již několik let nechybí miniZOO DDM Litovel pod vedením pana Pavla Sovy, odpočinout si mohou malí i velcí u jarmarečních pohádek, děti si něco vyrobí nebo namalují a využít můžou také dopravního hřiště.

Každoroční součástí Hanáckých Benátek jsou výstupy na radniční věž, plavba na pramicích pod náměstím, veřejnosti je v tento den zpřístupněna gotická kaple sv. Jiří, otevřeno je městské muzeum, Muzeum harmonik a mnoho dalšího po celém městě. Jak již bylo řečeno, na náměstí Př. Otakara probíhá hlavní program. Za celou dobu konání se na pódiu vystřídaly hvězdy všech žánrů. Byly to například zpěvačky Marie Rottrová, Olga Lounová, Aneta Langerová, Anna K. Z řad zpěváků vystoupil mimo jiné Petr Kolář, Roman Vojtek, Tomáš Klus, Pekař, Voxel, z kapel potom Olympic, Tublatanka, Slza, Tři Sestry, Wohnout, Žlutý pes, Jelen, Desmod, Traktor, Monkey Bussines a spousta dalších. Mimo hlavní pódium vystupují v doprovodném programu na náměstí také taneční skupiny Kaster, Hanáčci a Caramba, mažoretky Linetbells a roztleskávačky Golden Bees. Zkrátka, vybrat si může opravdu každý.

Ten následující, jubilejní ročník se máte také na co těšit, ale program Vám zatím neprozradíme. Tak tedy 8. července 2024 se s Vámi těšíme opět na shledanou při Hanáckých Benátkách.