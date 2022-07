Program pro děti – jízda na koni, lukostřelba, výtvarná dílna, šermířské vystoupení, malování na obličej, pohybové aktivity pro malé i velké, divadlo Studio bez kliky. K poslechu i tanci zahraje skupina Isbina.

Srpen a Koniny. To je už na Kameníčkově gruntu skoro synonymum. Krátce před koncem prázdnin, v neděli 21. srpna 2022, si do muzea jistě naleznou cestu především děti s rodiči (a prarodiči) na speciální program s názvem Koniny. Nejmladší návštěvníci si v průběhu dne mohou mj. vyzkoušet jízdu na koni, zhlédnout divadelní představení Studia Bez Kliky nebo se podívat na šermířské vystoupení. Naopak dospělí se jistě velmi rádi zaposlouchají převážně do hitů šedesátých let v podání hudební skupiny Isbina nebo ochutnají výbornou kávu. Jste srdečně zváni.

