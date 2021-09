Jak sérioví a vícenásobní vrazi pracují

Zůstávají po nich jen zničené životy a zašifrované odkazy. Sérioví vrazi číhají na své oběti jako predátor na kořist, s vyšetřovateli hrají hru na kočku a myš a ve společnosti vyvolávají strach i zvláštní fascinaci. Proč někteří lidé zabíjí a z jakých důvodů se k tomu opakovaně vrací? Jak zjistit jejich motivy a spojit zdánlivě nesouvisející zločiny? Co ovlivňuje výběr místa činu a co výběr vražedné zbraně? Jak probíhá proces vyšetřování vraždy a může být samotný modus operandi klíčem k polapení vraha? Nahlédněte s námi do procesu odhalování těchto extrémně nebezpečných zločinců s kriminalistou Matejem Snopkem.