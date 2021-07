Hudební večer s kapelami Happy To Meet a Tara Fuki

Zažijte letní atmosféru hradu ve spojení s muzikou pod širým nebem. Akce začíná v 19 hodin, během večera zahrají kapely Happy To Meet a Tara Fuki.



Program:



19.00 | Happy To Meet (pódium na II. nádvoří)



20.00 | Tara Fuki (v prostorách torza paláce)





Nutná rezervace míst na e-mailu helfstyn.rezervace@email.cz.



Vstupné: plné: 200 Kč, snížené 100 Kč, děti do 6 let zdarma.