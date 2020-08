KŘEST knihy Atopický ekzém a potravinové alergie očima mámy

V OC Haná se uskuteční křest první publikace v ČR, která propojuje problematiku atopického ekzému u dětí a jeho léčby pomocí vhodně nastaveného jídelníčku. Autorka knihy, Mgr. Jana Ligurská, je matkou pěti dětí, z nichž tři trpěly těžkým atopickým ekzémem. Objektivní informace i vlastní zkušenosti s náročnou péči o malé ekzematiky propojila do čtivé knížky plné rad a doporučení pro zoufalé rodiče. V komplexní příručce se rodiče malých ekzematiků dozvědí ● jak to udělat, aby se dítěti ulevilo od nepříjemného svědění ● jak pečovat o pokožku a co očekávat od kožního lékaře ● co odhalí testy u alergologa a co už ne ● jak potravinové alergie můžou rodiče vypátrat sami ● jak správně nastavit jídelníček a upravit domácnost ● jak zvládnout stres spojený s nemocí dítěte ● a jak se z toho všeho nezbláznit