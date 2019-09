Statutární město Olomouc Vás zve na Den pro rodinu v Zoo Olomouc. V sobotu 28. září mají všechny děti do 15 let vstup do Zoo Olomouc zdarma. Akce je podpořena z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině.

Mediálními partnery akce jsou TV Morava, Radio Haná a Olomoucká drbna.