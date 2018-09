Dášenka - Olomouc

DÁŠEŇKA / DIVADLO SCÉNA

Nejnovější pohádka oblíbeného divadla Scéna Zlín na motivy známého příběhu Karla Čapka.

Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo, ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko, a protože jsme si přáli psí holčičku, dali jsme jí jméno Dášenka.

Pro děti od 3 let.