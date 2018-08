Hradozámecká noc - Zámek Náměšť na Hané

Z pohádky do pohádky na zámku

v Náměšti na Hané | od 17 do 22 hodin

speciální kostýmované prohlídky

Každou půlhodinu vychází prohlídka zámku s průvodcem, který zavede návštěvníky do říše pohádek. V zámeckých komnatách a ve sklepě se odehrají pohádky nejen pro děti, ale i pro jejich doprovod. Krásné kostýmy a dobré herecké výkony je to, co Vás určitě na těchto prohlídkách zaujme.

Vstupné: plné 120 Kč, snížené 60 Kč, děti do 3 let zdarma

Rezervace vstupenek je nutná