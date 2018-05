Útěk z řádu na hradě Sovinec - Jiříkov

Pikantní příběhy a šermířské pověsti z kláštera

· · · 8 května - účinkují: · · ·

· Divadelní s šermířská společnost KOMEDIANTI NA KÁŘE

O hradě

Rozsáhlý hradní komplex v okrese Bruntál, významná husitská pevnost. Vybudovaná opevnění hradu jsou nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z období třicetileté války v našich zemích. Z vyhlídkové věže je nádherný pohled do okolní krajiny.

Skupina historického šermu NUNTIUS RÉGIS

· Skupina historického šermu DRAGERS

· Sokolnický spolek Dědictví a pohádková Babička

Na úterý 8. května jsou připraveny tři premiéry:

Šermířská pověst Nevěsta Kyjevská

Kejklířská pohádka Furianti

Šermířský příběh Loupež v Moravském Klášteře

Denní program 8. Května:

09:55 Pohádky z košíku pohádka pro nejmenší

10:30 Inkvizice na hradě spektrál

10:40 Sokolnické ukázky výcviku dravých ptáků

10:55 Kdo z koho I kejklířská show Komedianti

11:20 Loupež v klášteře premiéra šermířské pověsti

11:45 NEVĚSTA Kyjevská šermířská pověst Nuntius Régis

12:20 Perníková chaloupka pohádka pro nejmenší

12:45 Kdo z koho II kejklířská show Komedianti

13:10 Rytíři a darebáci šermířské zápolení Dragers

13:30 O sovách a dravých ptácích sokolník Monti

13:45 Kostěj šermířská pověst Nuntius Régis

14:10 FURIANTI nová kejklířská pohá Komedianti

14:50 Sokolnické ukázky výcviku dravých ptáků

15:05 Loupež v klášteře premiéra šermířské pověsti

15:30 NEVĚSTA Kyjevská šermířská pověst Nuntius Régis

16:05 Kdo z koho III kejklířská show Komedianti

16:30 O sovách a dravých ptácích sokolník Monti

16:50 Ukončení programu

Od 9:30 do 17:00 prohlídky hradu s průvodcem každých 30 minut.

Celodenní vstupné na akci:

· děti mladší 3 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 0,- Kč

· děti od 3 let (včetně) do 5 let (včetně) 40,- Kč

· děti od 6 (včetně) do 14 let (včetně) 80,- Kč

· mládež od 15 let (včetně), důchodci a studenti s průkazem 110,- Kč

· dospělí od 18 let (včetně) 130,- Kč

· rodinné vstupné 2 dospělí + 2 děti 6 - 14 let nebo 2 dospělí + 3 děti 3 - 5 let 350,- Kč