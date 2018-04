Den Země v Zoo Ostrava

Oslavovat Zemi a pomáhat jí může každý z nás, a to nejen na Den Země! Mnohdy jde o velmi jednoduché činy. Přijďte se o tom přesvědčit v sobotu 21. dubna do ostravské zoologické zahrady. A vezměte s sebou i nepotřebné oblečení. Dozvíte se, že třídit a recyklovat se dají nejen plasty, sklo a papír, ale také třeba trika a košile. Že nemusíme nakupovat do plastových sáčků a tašek, že i při mytí a praní můžeme chránit přírodu a mnoho dalšího…

Sobotní program u příležitosti Dne Země bude v ostravské zoo probíhat mezi 11. a 16. hodinou na různých místech areálu. Malí i velcí návštěvníci se při něm budou moci přesvědčit, že každý z nás může jednoduše přispět k ochraně našeho okolního prostředí i celé planety, že chránit přírodu se dá i z „pohodlí domova“. Například tím, že budeme šetřit vodou, nebudeme zbytečně svítit, budeme třídit odpad, příp. jej nebudeme vůbec vytvářet, ale také tím, že budeme nakupovat regionální výrobky, používat produkty z recyklovaného papíru, vyhneme se výrobkům s palmovým olejem ad. Zábavně-poučné aktivity připravili pracovníci výukového centra ve spolupráci s Kruhem přátel zoo a několika dalšími organizacemi zaměřenými na podporu k přírodě šetrnějšího způsobu života.

U stánku organizace Moment, která provozuje síť dobročinných second handů, si mohou zájemci z přineseného oblečení vyrobit trikotašky (tašky ze starých triček) nebo maňásky a housenky ze starých košil. Dále se dozvědí, jak užitečné může nepotřebné oblečení být pro slony, želvy a další ohrožené druhy živočichů. Kdo nebude mít zájem své šaty zrecyklovat, můžou je „jen“ předat pracovníkům Momentu, kteří se o ně postarají tím správným způsobem.

Rodiče malých dětí, ale nejen ti, se mohou inspirovat u stánku firmy V BAVLNCE, která nabízí zajímavé a hlavně k životnímu prostředí šetrné alternativy v péči o potomstvo i o sebe, např. látkové pleny, plenkové kalhotky, ekologicky šetrné mycí a čisticí prostředky a další praktické věci. Na sobotním programu se bude podílet i Středisko volného času Ostrčilova.

Přesvědčte se, že i pomoc jednotlivce má smysl a že i drobné činy každého z nás mohou mít dalekosáhlý dopad!