Své nejlepší fotografie představí absolventi kurzu Mojefotoškola

Vernisáž absolventů kurzu Kreativní fotografie pořádaným pod taktovkou Lubomíra Fridricha z Mojefotoškola.cz. Těšit se můžete na fotky těch nejkouzelnějších momentů. Vždy v nevšedním hávu. Kurz je učební program, který má za cíl provést studenty širokým odvětvím moderní digitální fotografie. Vyvrcholením kurzu je tato vernisáž, která vám představí to nejlepší z tvorby kurzistů. Fotografie budou vystaveny v DOMĚ KNIHY do konce července.

Kurz kreativní fotografie je zaměřen na fotografii jako řemeslo s důrazem na kreativní přístup. Studenti se v průběhu hodin naučí teoreticky i prakticky orientovat v různých disciplínách fotografického řemesla: kompozice, expozice, portrétní i krajinářská fotografie, makro fotografie, práce se světlem a externím bleskem, focení v ateliéru, pózování modelu, komunikace s modelem, úprava fotografií v počítači a mnoho dalších. Nedílnou součástí jsou také "kreativní hrátky" s fotografií, kde si kurzisté zkoušejí netradiční fotografické techniky, které již balancují na hraně mezi řemeslnou a uměleckou tvorbou.

Každá lekce je obvykle rozdělena do tří částí: teorie, praxe a zpětná vazba k vlastním fotografiím. Studentům jsou pravidelně zadávány úkoly, které se vždy hodnotí na další lekci. Vyvrcholením kurzu je vernisáž, která by měla představit to nejlepší z tvorby, co se v průběhu studia kurzistům podařilo vytvořit.