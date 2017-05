Astrologie a medicína

Žijeme ve světě, kde není možné, aby jistým způsobem nesouviselo vše se vším. Proto lze říci, že naše konstituce odpovídá hvězdnému okamžiku, kdy jsme se narodili, a že se momentální působení hvězd také odráží na stavu našeho těla a duše.

Podíváme se na to, co nám o vztahu nás a hvězd říká starodávná moudrost a zkušenost, a na to, jak toto poznání můžeme využít pro své zdraví.