Tlapky v Opavě

Oblíbená tlapková párty míří k Vám! Dětská diskotéka plná tance, bublinek a pohádkových kamarádů! Tento den bude patřit všem dětem

Čeká Vás taneční program, hudba z pohádek a celá tlapková parta, které Vaše děti milují a se kterými se budou moci i vyfotit.

Diskotéka s bublinkami

Oblíbené pohádkové postavičky

Fotoautogramiáda s maskoty

stánek s balónky a malování na obličej

PROGRAM:

15:00 Otevření prostoru, 15:30 Hlavní program, 16:30 Focení s maskoty, 17:30 Konec

Děti do 2 let (tzv. do 24 měsíců) zdarma bez vstupenky, každý jiný návštěvník musí mít platnou vstupenku, cena vstupenek je shodná pro děti i dospělé.