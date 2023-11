Němá tajemství (bio senior)

_české drama / hrají J. Plodková, M. Mitaš, J. Havelka a další

Česko, 2023, 107‘, 12+



Některé události vstupují do našich životů nezvány. A přesně taková potká i veterináře Martina (Marián Mitaš) a jeho ženu Eriku (Jana Plodková), jejichž životy obrátí naruby jediný okamžik. Okamžik, který odhalí škraloupy na zdánlivé rodinné idyle a vykreslí nejednoznačnou hranici mezi dobrými a sobeckými úmysly. Martinův úraz je navíc nejen vážný, ale i podezřelý, a tak se k rodinným trablům přidá ještě podezřívavost policie. Krimi vystavěné kolem vyšetřování případu postupně graduje do psychologického dramatu o vztazích, traumatech v nich a lžích. Jak to všechno bylo? Jak to skončí? A jaké šrámy to zanechá na rodině? (Donart Film)

Režie: Tomáš Mašín

Scénář: Alice Nellis, Tomáš Mašín

Kamera: Anna Smoroňová

Hudba: Karel Havlíček

Hrají: Jana Plodková, Marián Mitaš, Milena Steinmasslová, Jiří Havelka, Magdaléna Borová, Igor Chmela, Jan Révai, Marie Poulová, Lucie Juřičková, Filip Zvolenský