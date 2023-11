The Machines performs Pink Floyd rozezní Prahu a Ostravu za pomoci českých hudebníků

Přestože se legendární kapela Pink Floyd dávno rozpadla, její písně jsou nesmrtelné. Známé rockové pecky rozezní své tóny ještě letos v Praze a Ostravě! Navíc v nevšedním duchu, a to za pomoci českých vynikajících hudebníků hrajících v renomovaných pražských orchestrech jako jsou Česká filharmonie, FOK nebo Národní divadlo. Těšit se můžete na The Machine a umělce z Czech Live Symphony Orchestra a to 29. listopadu v aule Gong v Ostravě.