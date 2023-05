_tři kámoši, které spojuje vzpomínka na spolužačku ze střední

Slovensko / Česko, 2023, 112‘, 12+



V komedii Villa Lucia se sejdou tři kámoši, které spojuje vzpomínka na jejich nejkrásnější spolužačku ze střední školy, na úchvatnou Lucii. Cyril ji vždy miloval, několikrát se kvůli ní teatrálně pokusil o sebevraždu, a právě dnes vychází z psychiatrické léčebny, aby se jí v rámci terapie za všechno omluvil. Gorazd se s ní dal mezitím dohromady, bude si ji brát a jejich vztah je přesně to, o čem se nestabilní Cyril nesmí dozvědět. Svatopluk sní o tom, že by jejich starou partu dal zase dohromady, a právě dnes má jedinečnou šanci, aby si své staré křivdy vyříkali. Sejdou se v Luciině rodném domě, ve velké staré vile nad městem, kde je ale čeká mnohem větší problém. Právě dnes se ji totiž rozhodli vyloupit dva zkorumpovaní policajti jako svou poslední fušku. Nastává noc plná zmatků, záměn, akce a zábavy. Přežijí jen ti, co drží spolu, i kdyby to bylo proti jejich vůli. (Bontonfilm)

Režie: Michal Kollár

Scénář: Lukáš Sigmund, Michal Kollár

Hudba: Matúš Široký

Hrají: Vladimír Černý, Martin Meľo, Michal Kubovčík, Hana Vagnerová, Juraj Hrčka, Tomáš Mischura, Richard Autner, Boris Farkaš, Marta Maťová