Výstava jednoho díla ze sbírek Gvuo: Viktor Kolář

Dvacáté první dílo vybral molekulární biolog Mgr. Lukáš Čermák, Ph.D., vedoucí Oddělení nádorové biologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, v. v. i.

"Fotografie je mžik oka. Kus světla, kus doby, zbytek ze světa co byl. Tak jak to zachytil Viktor Kolář, mi to připadá akorát."

Lukáš Čermák

Výstavy v období, než bude postavena přístavba Domu umění s poetickým názvem Bílý stín, kterou navrhl architekt Josef Pleskot, rozšiřují povědomí o rozsáhlé sbírce GVUO, pro niž galerie v současnosti nemá výstavní prostory. Výstavní projekt navíc galerijní sbírku představuje jako živý organismus, který se neustále rozrůstá.

Výstavy jsou kromě aktivní součásti výstavního plánu a svébytného poutače galerijní sbírky také generátorem barevnosti nové grafické tváře galerie. Na základě vybraného díla grafici vytvářejí barevnou škálu, která je v daném měsíci použita na pozadí například čtvrtletních nebo měsíčních programů.

Kurátoři výstav, kteří se mění stejně jako zvolené dílo, jsou různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají. Jejich citlivost a invence z nich však může učinit kurátora výstavy jednoho díla.

