Antonín Gavlas - Zahajovací vernisáž výstavy maleb, smaltů a plastik v Galerii Moritz

ANTONÍN GAVLAS - 1.5. - 31.8. 2022

Letošní sezonu na Zámku Bílovec zahájíme výstavou v zámecké Galerii Moritz, a to výstavou obrazů, smaltů a plastik Novojičínského rodáka, Mgr. Antonína Gavlase. Jako hudební doprovod zahraje Jakub Jalůvka. Kurátorkou výstavy je Rosana de Montfort.

Zahajovací vernisáž se bude konat v neděli, 1.5. 2022 v 15:00 hodin.

Zámek je otevřen od 11 do 16ti hod. Galerie Moritz a zámecké nádvoří pak zůstane otevřená do 18ti hod. Prohlídky zámku se konají v 11,12,13,14 a 15 hod.



Jste srdečně zváni!

_________________________________

Něco o autorovi:

Mgr. Antonín Gavlas studoval Filosofickou, Přírodovědnou a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor výtvarná výchova a matematika)

(učitelé - J. Hadlač, V. Drápal, L. Ochrymčuk)

Žije a pracuje v Ostravě – Plesné

Od r. 1980 se věnoval pedagogické činnosti a zároveň volné tvorbě v

oboru malby, keramiky, smaltu, fotografie a sochařství.

Od r. 1990 členem UVU - SVUT Ostrava.

Od r. 1992 předseda Občan. sdružení pro podporu umění Silvie.

Od r. 1995 je předsedou Výtvarné skupiny In Signum - UVU ČR.

Od r. 1996 je členem INSEA - sdružení výtv. pedagogů

Od r. 2005 organizuje mezinár. sochařská sympozia v Plesné

R. 2006 organizoval Mezinár. sympozium smaltu Vítkovice

Uspořádal přes 50 samostatných výstav

a zúčastnil se více než 160 výstav společných.

Účast na sympoziích:

1999 Mezinárodní malířský plenér, Poraj, Polsko

2000 Mezinár. sympozium Long Ago and Far Ahead, Tábor, ČR

2002 Mezinár. sympozium keramiky Olomouc (ČR)

2003 Mezinárodní sympozium smaltu, Frýdlant n. O. (ČR)

2005 Mezinár. sochařské sympozium Plesná (ČR)

2006 Medzinár. sochárske sympózium Oščadnica (SR)

2006 Mezinárodní sympózium smaltu Vítkovice (ČR)

2006 Mezinár. sochařské sympozium Sedliště, (ČR)

2006 Mezinár. sympozium keramiky - Paczkow (PR)

2006 Mezinárodní plenér v Myczkowcach (PR)

2007 Mezinár. sympózium smaltu Frýdlant n.O. (ČR)

2007 Mezinárodní sympozium keramiky, Paczkow (PR)

2007 Mezinárodní malířský plenér v Myczkowcach. (PR)

2008 Mezinárodní sympozium smaltu, Frýdlant n.O

2008 Mezinárodní sympozium smaltu, Budapest, Maďarsko

2008 Mezinárodní sochařské sympozium v Čadci, SR

2009 Mezinárodní sympozium smaltu, Frýdlant n.O

2009 Mezinárodní sochařské sympozium Plesná 2009, ČR

2011 Mezinár. sochařské sympozium, Plesná

2012 Beskydské výtvarné léto, Čeladná,

2013 Mezinár. výtvarný festival, Snina, Slovensko

2013 Mezinár. malířské sympozium, Maleniec, Polsko ,

2013 Beskydské mosty, mezinár. malíř. Sympozium, Oščadnica, Slovensko

2014 Barevné smalty, mezinárodní výtvarné sympozium, Olkusz, PR, Frýdlant n/O

a mnoho dalších