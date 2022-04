Adéla Elbel - Stand up your life: první poločas rozpadu

Adéla Elbel vystoupí v Ostravě se svoji show První poločas rozpadu. Komička Adéla Elbel žije život, jak nejlíp dokáže. Ale protože to občas zas tak dobře nedokáže, dala vzniknout svému novému 80 minutovému speciálu ‚Stand up your life: První poločas rozpadu‘, ve kterém mluví o tom nejpodstatnějším – tedy sama o sobě. Adéla Elbel je stand-up komička a moderátorka, pravidelně vystupuje s pořadem Na stojáka a v televizním pořadu Comedy club. Zabývá se životem v popkulturním odkazu s přesahem do filosofie citátů moudrých lidí.