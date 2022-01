Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

DOPORUČENÝ VĚK 2+

Byl jednou jeden pejsek. A byla jednou jedna fenka.

On celé dny hlídal svou zahradu, ona pobíhala na volno za jeho plotem, dokud ji její páníček hvízdnutím nezavolal domů.

A jak už to chodí, v životech nejen psích, ti dva v sobě i přes vysoké plaňky plotu, který je setrvale odděloval, našli postupně zalíbení. Jenomže ona nechtěla vlézt do cizí zahrady a on zase nedokázal opustit svůj dvorek.

Jak ji jenom nalákat dovnitř? Co kdyby… Ano! Tohle bude určitě fungovat! Předvede jí svou milovanou hračku: Maličký okruh staré zahradní železnice vykukující mezi trsy odrůstající trávy. A kdyby jen to! V jeho psí boudě, ne nepodobné malému nádražnímu depu, již stoupá kouř z komínu staré parní lokomotivy. Fenka přeskočí plot a už se s pejskem vozí po zahradě. Teď už mu neuteče. Teď už bude pouze jeho. A on její. Ale… ale co to? Proč na ni zase hvízdá ten její páníček? Copak jsme tu snad někde na nádraží? No vlastně jsme… Ale proč ji nakládá do auta? A kam s ní odjíždí? To ne! Teď ne! Tohle se teď přece nemůže stát!

Studiovou inscenaci připravil tým režisérky Michaely Homolové (autor Vít Peřina, výtvarník Robert Smolík a hudebník Filip Homola), který je podepsán také pod úspěšným představením pro nejmenší děti O beránkovi, který spadl z nebe. A právě s „beránkem“ se mohou „pejskové na trati“ určitě poměřovat. I tentokráte je totiž inscenace určena dětem ve věku od 2 let, je téměř beze slov a pro velmi malý počet diváků sedících přímo na dosah scény. Na speciálně upraveném jevišti vzniká postupně velká železnice a na ní se odvíjí příběh pejska, který se pro nalezení své psí kamarádky rozhodne překonat strach z neznáma a vrhne se po hlavě vstříc velkému vlakovému dobrodružství. Cestou za svou láskou navíc získá spoustu nových psích kamarádů, kteří mu při jeho pátrání pomáhají…