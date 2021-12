West side story (2021)

USA, 2021, 156 min

Nejslavnější a nejznámější muzikál se po šedesáti letech dočkal nové verze, o kterou se postaral držitel Oscara Steven Spielberg podle scénáře Tonyho Kushnera, držitele Pulitzerovy ceny a ceny Tony®. V hlavních rolích se objeví Ansel Elgort (hrál např. ve snímku Hvězdy nám nepřály) a Rachel Zeglerová.





West Side Story vypráví klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické lásce dvou mladých lidí v prostředí New York City roku 1957. Novodobý příběh Romea a Julie, který dostal název podle newyorské čtvrti, se proslavil nejprve na broadwayské scéně. Poté dal roku 1961 muzikálu West Side Story s hudbou Leonarda Bernsteina filmová křídla Robert Wise. Teď vtrhly dva pouliční gangy i do filmu Stevena Spielberga, který film připravoval šest let. Čekat můžete slavná taneční čísla a písně včetně něžné skladby Maria a samozřejmě také pořádnou dávku romantiky, kdy dva mladí lidé opět o svoji lásku budou muset bojovat.