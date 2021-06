Nová výstava s názvem Man on the Moon (Muž na Měsíci) „Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo.“ Do Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích dorazila z USA přesná replika skafandru Neila Armstronga, vyrobená pomocí špičkové 3D sken technologie. Oživena byla stávající expozice Světa přírody a k části zaměřené na vesmír přibyl tematický úsek věnovaný misi Apollo 11. Návštěvníci se tak mohou těšit na vizuálně poutavé i vědomostmi nabité prvky... Malý výlet na Měsíc, který je přímo na dosah! Replika skafandru prvního člověka na Měsíci je v České republice vůbec poprvé! 30. června 2021 - vstup do Velkého i Malého světa techniky U6 s vysvědčením zdarma (do 15 let věku). Otevřeno je od 10:00 - 18:00.