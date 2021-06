Měsíc autorského čtení: Bianca Bellová: A vůbec, tyhle fragmenty!

Narozena 1970 v Praze. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice. Napsala pět novel (Sentimentální román, 2009; Mrtvý muž, 2011; Celý den se nic nestane, 2013; Jezero, 2016; Mona, 2019) a sbírku povídek Tyhle fragmenty (2021). Laureátka Magnesie Litery a Ceny Evropské unie za literaturu (obě 2017). O její novince Josef Rautenkranz napsal: „Tyhle fragmenty jsou příliš ,tiché‘ na překlad i nějakou větší porci slávy, jakou mají za sebou Mona a Jezero. Na to je v nich místy příliš baladičnosti a privátní melancholie. Příliš vypravěčsky dostředivého pohybu. Na literární velikosti to těm povídkám ale nebere nic. Možná právě naopak.“