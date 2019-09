ChameleonFest #3

CHAMELEONFEST3 NEJVĚTŠÍ KLUBOVÁ TECHNO NÁLOŽ V OSTRAVĚ ZA POSLEDNÍCH 15 LET V pátek 8.11. se uskuteční v ostravském klubu Fabric již třetí ročník akce Chameleonfest, která do Ostravy doručuje přední zahraniční DJs dnb scény jako A.M.C, Audio, L 33 a která je vždy beznadějně vyprodaná. Aby ne !!!

Tahle již tradiční klubovka je party mnoha tváří. Každý ročník je tématicky lazený, a kdo byl na loňské B&W párty , tak ví své. Ani letos tomu nebude sakra jinak!!! 3. ročník a zároveň oslava kristových let člena pořádající cheesemedia crew se ponese v duchu křesťanském, v rytmu housu, techna a minimalu. Bože cooo? Ne bude to pořádná duchovní rubačka jak se na Ostravu sluší a patří. Jesus Christ Superstar večera nemůže být nikdo jiný než DJ a producent Christian Varela (ESP) držitel několika ocenění , mimo jiné nejlepšího techno DJ světa - International Ibiza Awards a majitel labelu Pornographic Recordings. Tento charismatický španěl, který za mixem stojí více než 25 let v září, společně s králem elektronické scény Carlem Coxem vyprodal dvakrát Sasazu a my jsme se rozhodli ho pozvat k nám na sever moravy. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Support budou božímu jezdci dělat “Svatá trojice “ Pixie, C-phone a Mathiass O’zana, a protoze křesťanství je o návratu ke kořenům a k tradicím, tak od pánu nečekejte zlomený beat, ale staré dobré techno a house , jak zákon káže. Minimálně maximální bude ve fabru dobře známá “Svatá Maria” DJ LaDida a jablko hříchu nabídne řádová sestra djka Silvia Dellai. Stage design a video mapping od Mella Gibsona, soutěž o nejhezčí kříž a trnovou korunu nebo upálení na hranici ??? Ne, zase takové peklo to nebude, ale bude to stát za to. Vychlazených drinků na baru bude víc než dost, takže spíše takový páteční očistec a pro někoho snad cesta do ráje. Amen