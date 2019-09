Top Kid run Skalka - Ostrava

Nenechte si ujít Terénní překážkový závod pro děti a juniory od 6 do 16 let.

Prezence a registrace závodníků: od 10:00 (nejpozději 30 minut před předpokládaným startem kategorie)

Zahájení závodu: 13:00

Předpokládané starty kategorií:

13:15 – kategorie 5-7 let (300m+, 7+ překážek)

15:15 – kategorie 8-12 let (800m+, 12+ překážek)

16:00 – kategorie 13-18 let (1200m+, 15+ překážek)

Časy jsou orientační, mohou záviset na počtu závodníků v jednotlivých kategoriích, rozlosování závodníků do vln proběhne nejpozději 3 dny před závodem.

Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií po ukončení závodu

Předpokládaný konec závodů v 18:00