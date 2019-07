Klára: „Hraju přece dobře, ne?“

Truda: „Co to?“

Klára: „Že hraju dobře!“

Truda: „No jo, jo, dobře… docela.“

Klára: „Ale řekni to, jen to řekni, teď už to musíš říct, kdyžs to nakousla!“

Truda: /po chvíli váhání/ „… prostě … neplač na tom jevišti, ono je to – protivný. Divák má plakat, když tak,

ne ty.“

Jestlipak, milí diváci, víte, která místnost je v divadle skutečně nejdůležitější? Kde se vše řeší, probírá, posuzuje a rodí? Ano, je to dámská šatna. Nahlédněte s námi do osudů čtyř hereček oblastního divadla, které se téměř den co den setkávají nejen v divadelní šatně, ale i na jevišti. Prožijete spolu s nimi dlouhé čekání na roli, vzrušující přípravu premiéry, každodenní rutinu repríz, ale hlavně jejich obyčejné, a přece dojímavé osudy. Rozhovory hereček probíhají v šatně před představením i během představení, zatímco se dámy převlékají, líčí, připravují na výstup nebo se z něj vracejí. Komedie poodhaluje jindy skryté prostředí divadelního zákulisí. Netřeba zdůrazňovat, že jedná-li se o text Arnošta Goldflama, o humor nebude nouze.