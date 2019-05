Umění v kině: Prado – sbírka plná divů

_dokument k 200letému výročí slavného muzea odhaluje to nejlepší z jeho sbírek / pořadem provází Jeremy Irons / v rámci cyklu _O filmu jinak



Itálie, 2019

dokumentární, 90 min, mládeži přístupné

Kdyby tak muzea mohla vyprávět! Nový dokument Prado – sbírka plná divů má přesně tento cíl. Slavná budova v Madridu slaví 200 let existence a ve výpravném snímku přibližuje svůj příběh. Putování španělskou metropolí neodhaluje nejen to nejlepší z obřích muzejních sbírek, ale i šest století španělského národa. Dějiny vyprávěné uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů včetně děl od géniů jako o Goya, El Greco nebo Muria či Ribery, přesně to je nový dokument Prado - sbírka plná divů.