_citlivý snímek o rodinných poutech a potřebě uklidit v životě ostatním, i když to potřebujeme sami mnohem víc



Česko, 2019

poetický / drama, 74 min, nevhodné do 12 let

Po svatbě svého otce se Tereza (Petra Nesvačilová) se svým přítelem Františkem (Petr Vršek) a sestrou Petrou (Hana Vagnerová) vydává do domu babičky (Monika Pošívalová). O babičku a o dům se nyní stará jejich matka (Vanda Hybnerová). Tereze se zdá vše ponecháno svému osudu, stejně jako babička, která z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě. Ke smůle zúčastněných, se Tereza rozhodne v domě zůstat a postarat se o nápravu věcí. Ne vše ale potřebuje opravit. Jemný poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a intimních světech uvnitř každé rodiny.