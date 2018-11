Pohádky naruby

_klasické pohádky v nečekaném kabátě podle Roalda Dahla / poznejte "přesnější" znění oblíbených pohádek, budete se bavit a trošku bát / ozvěny Anifilmu 2018 / film byl nominován na Oscara

vhodné pro děti od 6 let, 60 min.

Možná, že se Sněhurkou a Karkulkou to bylo celé nějak jinak. Možná, že vlk nebyl jenom jeden. A možná, že se všichni tak trochu znali. V případě Pohádek naruby je to rozhodně pravda. Za oběma hrdinkami se v tomto případě vypravíme do velkého města.

Vzhledem k tomu, že předlohou snímků bylo dílo britského spisovatele dětských knih Roalda Dahla, můžeme si však být jisti, že nepůjde o pohádky zbavené ponaučení, svérázného humoru ani jisté dávky strašlivosti, kterou oplývají i původní příběhy. Moderní pojetí prohlubuje vztahy postav a rýmované vyprávění přitom pomáhá udržovat hravost a podmanivost nejen příběhu o velkém přátelství dvou známých pohádkových hrdinek – ve druhé části se k nim přidává i Jack a fazolový stonek či jeho sousedka Popelka. Karkulčiným vykutáleným dětem o nich zde nevypráví nikdo jiný než vlk převlečený za chůvu. Jak jejich příběhy dopadnou? A přežijí děti vlkovu pohádku na dobrou noc? První i druhá část Pohádek naruby přinesla studiu Magic Light Pictures nominaci na Oscara a řadu významných ocenění.

Režie: Jacob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To, Velká Británie, 2 díly