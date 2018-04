Dětské prohlídky hradu Grabštejn

Pro naše malé návštěvníky nabízíme speciální zkrácené prohlídky hradu, kde si sami budou moci ozkoušet, jak se tu dříve žilo, jak se panstvo oblékalo či jak stolovalo. Prohlídky vedené s důrazem na zážitek jsou určeny především dětem (a jejich rodičům) od 4 do 10 let. Zkrácená prohlídka pro děti se koná od dubna do října a odchází v předem stanovené časy (11:15, 13:15, 15:15).

Mimo letní prázdniny (duben, květen, červen, září, říjen) prohlídky odcházejí pouze o víkendech. První dětské prohlídky v sezóně 2018 se konají 14. dubna, z důvodu rozšíření o další úkoly pro naše malé návštěvníky v rámci Mezinárodního dne památek už od 11:00, 13:00 a 15:00.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

délka 30 minut

max. 25 osob

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

1. 1.–13. 4. uzavřen

14. 4.–30. 6. so–ne 11.15–15.15

1. 7.–31. 8. út–ne 11.15–15.15

1. 9.–31. 10. so–ne 11.15–15.15

1. 11.–31. 12. uzavřen