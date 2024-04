DANCE SYMPHONY 80s-90s přináší legendární hity 80. a 90. let v orchestrálním ztvárnění s PRIME ORCHESTRA. Nenechte si ujít originální symfonické interpretace vašich oblíbených skladeb od Abba, Michaela Jacksona, Madonny a mnoha dalších hudebních ikon z osmdesátek a devadesátek.

S PRIME ORCHESTRA – DANCE SYMPHONY 80s-90s zažijete nezapomenutelnou a nostalgickou hudební show s hity 80. a 90. let ve zcela nové symfonické interpretaci. Hvězdy 80. let - Abba, Michael Jackson, Madonna, Pet Shop Boys, Gloria Gaynor, Bee Gees, ale i legendy 90. let – BACKSTREET BOYS, ACE OF BASE, 2 UNLIMITED, HADDAWAY, BOMFUNK MCs, THE PRODIGY etc. – to je klasika taneční a popové hudby.

Prime Orchestra není jen orchestr, je to fenomén, který spojuje moderní zvuky s klasickým repertoárem, vytvářející nezapomenutelný zážitek. Sestavení orchestru zahrnuje nejen hudebníky, ale i vokalisty, sbor, smyčce, dechy, bicí a mistra zvukových efektů ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠–⁠⁠⁠⁠⁠⁠ DJ. S jejich energickým vystoupením a inovativním pojetím, přináší Prime Orchestra do taneční hudby nový život, který rezonuje s každým divákem.