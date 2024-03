Svoboda, romantika, kamarádství – 90 let trampingu v Jizerských horách

Výstava bude zaměřena na fenomén trampingu, tedy specificky českou (československou) formu pobytu v přírodě, vycházející ze skautingu, woodcraftu, Divokého západu, života kanadských traperů, lovců i severoamerických indiánů. Z této subkultury se snaží postihnout všechny základní atributy trampské „filozofie“, zásad, stylu, kultury, rituálů atd., a to v průběhu jejího devadesátiletého vývoje a rovněž v návaznosti na přírodu a krajinu Jizerských hor.



Výstavu fotografií a textů doplní dobové artefakty jako trampské oblečení a pomůcky, kroniky, vlajky, totemy, kytary… Na Liberecku se trampské hnutí začalo formovat od roku 1928, a to hlavně díky společnému zpěvu trampských písní a výletům a pobytům mladých lidí z Horního Růžodolu do okolní přírody. V roce 1932 vznikaly první trampské osady poblíž řeky Jizery (Sněhov, Splzov) a následně si v roce 1934 právě založená T. O. Severní Ryves postavila první trampskou chatu v Jizerských horách. O rok později se liberecké osady spojily do S.T.O. Rykatado, jejichž činnost přerušila druhá světová válka.

Otevírací doba

denně kromě pondělí 10–19 hodin