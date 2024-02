Lollipopz / 28. 7. 2024 / Státní zámek Sychrov / 17:00

Ahoj, my jsme Anet, Amy, Neli a Annie - dohromady hudební skupina Lollipopz. Jsme čtyři bláznivé holky, které baví zpívat, tancovat a rozdávat radost a úsměvy na všechny strany. Spousta holek o sobě říká, že jsou bláznivé. Ale v našem případě je to absolutně nezpochybnitelná pravda, to nám věřte :D