Řezbářské sympozium

Tradice, vůně dřeva, fortel, parta lidí, které spojuje nejen láska k řemeslu, ale také přátelství a Dlaskův statek. Takhle stručně by se dalo charakterizovat setkání řezbářů na Dlaskově statku. Jsme velmi rádi, že se i tento rok podaří toto setkání uskutečnit, protože v posledních letech neodmyslitelně patří k letnímu programu na Dlaskově statku. A těší se na něj nejen návštěvníci, kteří se za řezbáři do krásného areálu statku vrací, ale hlavně samotní řezbáři. Jsou mezi nimi „bardi“, kteří spolu s řezbářem Karlem Hajnem byli u prvního ročníku v roce 1996. Jsou to Stanislav Pokorný, Václav Plechatý, František Petranyi, Martin Patřičný, Zdeněk Vilém nebo Míla Švec. V průběhu let přibyli další účastníci – Jan Viktora, Tomáš Dostál Bosambo, Ivan Šmíd, Miloš Šimek, Iveta Sádecká, Honza Švadlenka, Jaromír Dědek, Marta Novotná a mnozí další. Někteří se účastní pravidelně, jiným to čas nedovolí, tak se přijedou za kamarády alespoň podívat. Řezbáři své řemeslo nejen předvádí, ale pod jejich dohledem si „řezbařinu“ mohou vyzkoušet i návštěvníci. Řezbářské symposium na Dlaskově statku není jen pouhou prezentací jednoho z nejstarších a nejkrásnějších opravdu zemitých uměleckých řemesel, které mistři řezbáři dokonale ovládají. Je to hlavně přátelské setkání báječných a moudrých lidí, které spojuje láska ke dřevu a životu.

V sobotu 10. června ve 14:00 sympozium zakončeno vystoupením hudební skupiny Bodlák.

Dlaskův statek v Dolánkách / 7. – 10. 6. 2023 / Vstup volný

