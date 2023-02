Linie nepokoje

Linie bývá obvykle harmonickým základním skladebným prvkem obrazu. Jako Ariadnina nit vede okodiváka plynule z jednoho místa na místo jiné, provází ho po ploše snímku. Někdy však stačí málo – linii zavést do nečekaného kontextu prostředí či obarvit natolik výrazně, že zdánlivá harmonie při bližším zkoumání uvádí pozorovatele do nepokoje, ve kterém setrvává při současném bloudění a hledání odpovědi na neklidné otázky proudící do vědomí z hloubi percepce zaskočené nejistotou.

Ta je oděná do zdánlivě přirozených kompozic v případě Miloše Nejezchleba anebo naopak, umocněna každodenní nahotou v souboru Tenká červená linie Šárky Košatecké.

Otevírací doba

denně kromě pondělí 10–19 hodin

