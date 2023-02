Orange Optik otevírá novou pobočku v Liberci

V letošním roce se síť optik Orange Optik rozroste již o druhou pobočku, první byla otevřena v lednu v Kladně. Druhá nová pobočka přibude v Libereckém kraji, přímo v centru Liberce na adrese Revoluční 127/9. Přidá se tak k již zavedeným optikám v Tanvaldu, Frýdlantu, Semilech a Jablonci nad Nisou. Plánované otevření této pobočky proběhne 13. února 2023. Navštívit ji od té doby bude možné každý všední den od 8:30 do 18:00. Celkově bude liberecká prodejna již 54. filiálkou společnosti Orange Optik v České republice. Nová pobočka o celkové rozloze 42 metrů čtverečních nabídne to nejlepší pro oči. Zkušení optometristé změří zrak a poradí s výběrem vhodných brýlových obrub tak, aby zákazníci dostali to nejlepší a nejvhodnější pro korekci jejich očních vad. V nabídce optiky jsou všechny typy vysoce kvalitních brýlových čoček a přes 1 000 ks brýlových obrub privátních i světových značek. „Máme radost, že můžeme zákazníkům v Liberci nabídnout naše služby a navázat tak na úspěšnost našich stávajících optik v Libereckém kraji. Věříme, že pozitivní přístup, profesionální péče a regionální dostupnost je to nejlepší pro spokojenost našich klientů. Přijďte se k nám podívat a přesvědčte se o kvalitních a dostupných službách, širokém výběru obrub a zajímavých akcích,” říká Martin Polák z Orange Optik. V nově otevřené prodejně bude stejně jako na ostatních pobočkách probíhat aktuální zvýhodněná akce. Více najdete na https://www.orangeoptik.cz/akce-a-slevy