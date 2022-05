21.05.2022 se na zámku Horní Libchava bude konat den Setkání turistů.

Můžete si zde vyměnit tipy na výlety, poznat spoustu vášnivých lidía seznámit se.



Zámek otevře svůj areál v 16:00 hodin. Po celou dobu tohoto velkolepého setkání Vás bude doprovázet další program.

V 16:30 poznáte náš netradiční zámek a v 17:00 i jeho slepení (sklepení se nese ve strašidelném duchu, tudíž kdo se bojí, nesmí do lesa! :)).

Během celé akce na Vás bude čekat točené pivo, buřty a samozřejmě i ohniště.



Jestliže se Vám bude na našem zámku opravdu líbit, bude možné si zde zařídit i přespání. Lze si dovézt vlastní stan, anebo bude možno využít naše připravené podsadové stany - 250 Kč/osoba + 50 Kč/osoba (děti do 2 let zdarma)



Vstupné do areálu je dobrovolné.

Prohlídka zámku je pro děti 80 Kč a pro dospělé 90 Kč.

Občerstvení si lze donést vlastní, popřípadě si vše lze zakoupit přímo u nás na zámku.



Tipy na výlety:

Vlakem z České Lípy do Zahrádek a cestou Peklem až k nám do Horní Libchavy.

Na kole z Jedlové přes cyklostezku na Varhany.