Kromě fotografií, obrazů, grafik a také unikátních střeleckých terčů dokumentují radikální proměny města také architektonické modely. Ty nebyly nikdy vystaveny, některé pocházejí až ze 60. let 20. století a jsou tak exponáty samy o sobě. Návštěvníci mohou spatřit modely lidové architektury Liberce vedle moderní Strossovy vily nebo modely libereckých sídlišť. Výstavní projekt Severočeského muzea je výběrem pozoruhodných exponátů dokumentujících spletitý a zajímavý architektonicko-urbanistický vývoj Liberce. Proměny dolního a horního centra, mix lidové a moderní architektury, nevratný zánik malebných libereckých čtvrtí, poválečnou výstavbu, pozitivní přínos SIALu, videosmyčka srovnávacích fotografií spolku Liberec v minulosti a současnosti, to vše nabízí výstava, která očekává především možnost znovuotevření muzeí a galerií pro veřejnost. Některé architektonické modely zapůjčila Národní galerie v Praze a Národní technické muzeum.

V neposlední řadě chce být výstava Liberec kontra Reichenberg pomyslným „výkopem“ do širší diskuze o minulé, současné a budoucí podobě Liberce. Severočeské muzeum se chce stát platformou pro setkávání architektů, zástupců města, umělců, památkářů a zejména širší veřejnosti. Výstavy tematicky pokrývající problematiku architektury a urbanismu Liberce by měly v budoucnu pravidelně přinášet nejen potěšení ze zajímavých a dosud neviděných exponátů a obrazového materiálu, ale také zapojit přizvané osobnosti a instituce do aktivního promýšlení vývoje podoby města.

Otevírací doba

denně kromě pondělí 10–19 hodin